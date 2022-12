Lajčak in Escobar z Vučićem o politični rešitvi za napetosti na Kosovu

Beograd, 14. decembra - Odposlanca EU in ZDA za Zahodni Balkan, Miroslav Lajčak in Gabriel Escobar sta danes v Beogradu s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem govorila o politični rešitvi, ki bi zmanjšala napetosti na Kosovu in omogočila odstranitev barikad. To je po pogovorih sporočil Lajčak in dodal, da se Vučić zaveda resnosti razmer.