Odposlanec EU Lajčak v petek v Prištino in Beograd

Bruselj, 18. januarja - Posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak bo v petek obiskal Kosovo in Srbijo, so sporočili danes v Bruslju. Sestal se bo s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, s katerima bo govoril o nadaljnjih korakih za normalizacijo odnosov med stranema.