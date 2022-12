Posebna odposlanca EU in ZDA v Prištini pozvala k umiku barikad

Priština, 14. decembra - Kosovski premier Albin Kurti je v torek v Prištini na srečanju s posebnima odposlancema Evropske unije in ZDA Miroslavom Lajčakom in Gabrielom Escobarjem dosegel dogovor, da je treba umakniti barikade na večinsko srbskem severu Kosova. Escobar in Lajčak se bosta danes v Beogradu sestala še s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.