Beograd in Priština z ostro retoriko, na severu Kosova napeto

Beograd/Priština/Bruselj, 11. decembra - Med Beogradom in Prištino se še naprej nevarno zaostruje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v soboto zvečer dejal, da bodo zahtevali napotitev srbskih varnostnih sil na Kosovo. Kosovski premier Albin Kurti pa je zatrdil, da ne želijo konflikta, in pozval k umiku barikad na severu Kosova, od koder so poročali o napadu na patruljo Eulexa.