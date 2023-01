Kazahstanski predsednik razpustil parlament, za marec sklical volitve

Astana, 19. januarja - Kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev je danes razpustil spodnji dom parlamenta in za 19. marec razpisal predčasne parlamentarne volitve. Te bodo po njegovih besedah dale nov zagon modernizaciji države in vodile do preporoda državnih institucij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.