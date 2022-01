V nemirih v Kazahstanu umrlo več kot 200 ljudi

Nursultan, 15. januarja - V nasilnih protestih, ki so v začetku meseca potekali v Kazahstanu, je umrlo 225 ljudi, med njimi 19 pripadnikov varnostnih sil, je danes sporočilo kazahstansko tožilstvo. To je precej več od dosedanjih uradnih podatkov o smrtnih žrtvah nemirov, ki so izbruhnili zaradi podražitve goriva.