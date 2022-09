Kazahstan bo zaščitil Ruse, ki bežijo pred mobilizacijo

Almaty, 27. septembra - Kazahstan bo zagotovil varnost in oskrbo Rusov, ki bežijo v to državo, da bi se izognili vojaški mobilizaciji v Rusiji, je danes dejal kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev. Ob tem je ponovno obsodil napad na Ukrajino in pozval k spoštovanju njene ozemeljske celovitosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.