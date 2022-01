V Kazahstanu na novo pridržali 1700 ljudi

Almaty, 12. januarja - V Kazahstanu je bilo v središču nedavnega protivladnega upora v Almatyju pridržanih še 1700 ljudi, ki so jih oblasti označile za roparje in druge kriminalce. Zagovorniki človekovih pravic so vlado pozvali, naj vsem pridržanim protestnikom zagotovi pošteno sojenje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.