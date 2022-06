V Kazahstanu na referendumu podprli spremembe ustave

Nursultan, 6. junija - Kazahstanci so na referendumu, ki je sledil krvavim januarskim protestom in s katerimi se je končalo tri desetletja trajajoče vladanje ustanovnega voditelja Nursultana Nazarbajeva, večinsko podprli spremembo ustave, je danes sporočila volilna komisija. S spremembami so omejil vpliv Nazarbajeva in njegove družine.