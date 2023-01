Golob: Člani koalicije bodo podpisali zavezo za sodelovanje pri pripravi zdravstvene reforme

Brdo pri Kranju, 18. januarja - Na koalicijskem vrhu, na katerem so se osredotočili samo na področje zdravstva, so se po besedah predsednika vlade Roberta Goloba dogovorili, da bodo vsi prisotni člani koalicije podpisali zavezo za sodelovanje pri pripravi zdravstvene reforme. Do četrtka bodo pripravili konkretno časovnico zakonodajnih in izvedbenih ukrepov do leta 2025.