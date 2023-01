Pri Lendavi izsledili državljana Litve, ki sta prevažala tujce

Lendava, 18. januarja - Lendavski policisti so danes izsledili državljana Litve, ki sta prevažala tujce, in ju pridržali. Ponoči so namreč vozili za osebnim vozilom romunskih registrskih oznak, ki na znake policistov ni ustavilo. Obstalo je na njivi, iz vozila pa je zbežalo več tujcev. Sprva pobegla državljana Litve so izsledili pozneje, so sporočili s PU Murska Sobota.