Velika podjetja elektriko za leto 2023 večinoma zakupila še pred padcem cen konec leta

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 19. januarja - Medtem ko je vlada s spremembo uredbe z novim letom zamejila cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, pa velika in energetsko intenzivna podjetja, ki so iz uredbe izvzeta, še vedno pričakujejo rešitev problematike. Njihove strategije za zakup v letu 2023 so različne, pogodbe pa so večinoma sklenili še pred padcem cen konec leta.