V OZS zadovoljni z omejitvijo cen elektrike za mikro, mala in srednja podjetja

Ljubljana, 30. decembra - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so zadovoljni z današnjo odločitvijo vlade, da omeji cene elektrike za mikro, mala in srednja podjetja. Vlada je izpolnila obljubo, so zapisali, predsednik OZS Blaž Cvar pa je dodal: "Ob zaključku leta je to zagotovo ena lepših novic, ki bo marsikateremu podjetju polepšala skok v novo leto."