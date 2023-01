Gospodarstvo pozdravlja spremembo uredbe o določitvi cene elektrike za podjetja

Ljubljana, 13. januarja - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) in več drugih organizacij pozdravljajo četrtkovo odločitev vlade o spremembi uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja v delu, ki se nanaša na referenčno leto. Še vedno pa pričakujejo rešitev problematike velikih in energetsko intenzivnih podjetij, ki so iz uredbe izvzeta.