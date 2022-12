V GZS pozdravljajo omejitev cen elektrike za mikro, mala in srednja podjetja

Ljubljana, 31. decembra - V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so zadovoljni s petkovo odločitvijo vlade, da omeji cene elektrike za mikro, mala in srednja podjetja. Pričakujejo, da bo vlada vložila dodatne napore v reševanje problematike velikih in energetsko intenzivnih podjetij, ki nimajo regulirane cene, so poudarili v sporočilu za javnost.