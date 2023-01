Zaživeli novi ukrepi za pomoč v energetski krizi

Ljubljana, 1. januarja - Z novim letom so se začeli uporabljati novi ukrepi, namenjeni pomoči v energetski krizi. Na voljo so med drugim subvencije podjetjem za stroške energentov in gospodinjstvom za lesne pelete za ogrevanje, regulirane so cene elektrike za mikro, mala in srednja podjetja, kot tudi cene elektrike in plina za javne zavode in občine.