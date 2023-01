Vsi štirje predsedniki na posvetu v DZ za večjo zaščito živali

Ljubljana, 16. januarja - Na posvetu Za boljšo prihodnost živali, ki je bil danes v DZ na pobudo predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, so se zavzeli za zakonodajo, ki bo bolj prijazna do živali, pa naj gre za rejne živali ali za hišne ljubljenčke. Za boljšo prihodnost živali so se poleg predsednice DZ zavzeli tudi predsednica republike, predsednik vlade in predsednik DS.