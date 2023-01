Poslanci SD pripravili predlog novele zakona o zaščiti živali

Ljubljana, 12. januarja - Poslanci SD s prvopodpisano Meiro Hot so pripravili predlog novele zakona o zaščiti živali, s katerim bi med drugim določili ustanovitev centralnega zavetišča za živali, predvsem za odvzete rejne in domače živali. Vseh teh živali namreč trenutno ni mogoče namestiti nikamor in so prepuščene dobri volji prostovoljcev, so sporočili iz SD.