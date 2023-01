V DZ posvet za boljšo prihodnost živali

Ljubljana, 16. januarja - Na pobudo predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič bo danes v parlamentu potekal posvet z naslovom Za boljšo prihodnost živali. Med drugim bo na posvetu sodelovalo več nevladnih organizacij in predstavnikov državnih organov, beseda pa bo tekla predvsem o težavah in izzivih na področju varstva in zaščite živali ter možnih zakonodajnih rešitvah.