V KZ Rače zavračajo razlago aktivistov društva AETP glede postopanja sodelavcev

Rače, 12. decembra - V Kmetijski zadrugi (KZ) Rače ostro zavračajo razlago aktivistov iz društva AETP, ki na podlagi posnetkov skritih kamer zaposlenim v klavnici KZ Rače očitajo malomarnost v odnosu do trpljenja živali. So pa v KZ napovedali, da bodo v primeru odkritja kršenja pravil, načel dobrobiti živali in morebitnega kršenja zakonodaje ostro ukrepali.