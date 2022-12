Inšpekcija po novih odkritjih nepravilnega dela v klavnicah za spremembo zakonodaje

Ljubljana, 16. decembra - Prvi izsledki inšpekcijskega nadzora v klavnici KZ Rače glede na pridobljene posnetke kažejo, da se postopki klanja živali ne izvajajo po pravilih. A inšpekcija dokazov za to ne more pridobivati iz posnetkov, sama pa ne more zagotavljati neprestanega nadzora nad izvajanjem postopkov v klavnicah. Predlagali bodo spremembo zakonodaje.