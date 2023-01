S šestimi migranti v avtomobilu bežal in trčil v civilno vozilo policije

Ilirska Bistrica/Jelšane, 3. januarja - Policisti so na zadnji dan preteklega leta pri Ilirski Bistrici ustavili 21-letnega Srba, ki je s šestimi Turki v vozilu bežal pred policijo in pri tem trčil v civilno vozilo policije. Turki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo, po prijetju pa zaprosili za mednarodno zaščito. Za Srba je sodišče odredilo pripor, so sporočili s policije.