Vlada in sindikati bodo podpisali dogovor o odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvu in socialnem varstvu

Ljubljana, 22. decembra - Vladna stran in predstavniki sindikatov bodo popoldne podpisali sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj. Dogovor, ki so ga parafirali pred dvema tednoma, vključuje tudi dvig zdravniških in zobozdravniških plač.