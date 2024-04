Kordež novi vodja vladne pogajalske skupine za pogajanja s Fidesom

Ljubljana, 24. aprila - Vlada je danes z mesta vodje vladne pogajalske skupine za pogajanja z glavnim stavkovnim odborom Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides razrešila Mirka Stoparja in za novega vodjo imenovala Denisa Kordeža, dosedanjega namestnika vodje in sicer državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje, so sporočili po seji vlade.