Props: Upravne enote morajo v določenih primerih podaljšati veljavnost vozniškega dovoljenja tudi med stavko

Ljubljana, 23. aprila - Minister za javno upravo Franc Props glede podaljšanja veljavnosti za vozniška in prometna dovoljenja v času stavke na upravnih enotah izpostavlja, da je to ena od nujnih nalog, ki so jih upravne enote dolžne izvajati tudi v času stavke, če bi zaradi njene opustitve lahko za državljane oziroma pravne osebe nastala gmotna škoda.