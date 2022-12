ZN, ZDA in Evropa obsojajo prepoved dostopa do univerzitetne izobrazbe Afganistankam

Washington/Berlin/Pariz/Ženeva/Kabul, 21. decembra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob odločitvi talibanov, da ženskam v Afganistanu prepovejo dostop do univerzitetnega izobraževanja, "globoko zaskrbljen" in poziva afganistanske oblasti, da "zagotovijo enak dostop do izobrazbe na vseh ravneh". Torkovo napoved talibanov so med drugim obsodili tudi v Washingtonu in Evropi.