Talibani v Afganistanu izvedli prvo javno usmrtitev po prevzemu oblasti

Kabul, 7. decembra - V mestu Farah na zahodu Afganistana so danes javno usmrtili Afganistanca, obsojenega zaradi umora, so sporočile talibanske oblasti. Gre za prvo uradno potrjeno tovrstno usmrtitev v državi, odkar so se talibani avgusta lani vrnili na oblast, poroča francoska tiskovna agencija AFP.