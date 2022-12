Varnostni svet ZN sprejel resolucijo proti omejevanju humanitarne pomoči državam pod sankcijami

New York, 9. decembra - Varnostni svet ZN je danes skoraj soglasno potrdil resolucijo, v skladu s katero se mora humanitarna pomoč prebivalstvu nadaljevati ne glede na to ali so proti določeni državi sprejete sankcije. To zadeva tudi v tujini zamrznjena sredstva države, ki se lahko "odmrznejo" za humanitarno pomoč.