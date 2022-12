Talibani ženskam prepovedali dostop do univerzitetnega izobraževanja

Kabul, 20. decembra - Talibanske oblasti v Afganistanu so danes po vsej državi prepovedale univerzitetno izobraževanje za ženske, kar predstavlja še enega v vrsti primerov omejevanja pravic afganistanskih žensk do izobrazbe in drugih svoboščin. Prepoved velja za vse zasebne in javne univerze, poročajo tuje tiskovne agencije.