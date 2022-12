V napadu na hotel v Afganistanu najmanj trije mrtvi

Kabul, 12. decembra - Oboroženi skrajneži so danes napadli hotel Kabul Longan v afganistanski prestolnici, ki je priljubljen med kitajskimi poslovneži. Najmanj trije ljudje so med napadom umrli, priče pa so poročale o več eksplozijah in strelih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.