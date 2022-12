V Sredozemskem morju rešili še 70 migrantov

Rim, 19. decembra - Italijanska humanitarna organizacija Emergency je v mednarodnih vodah med Malto in Tunizijo danes zjutraj rešila 72 migrantov, ki so se znašli v stiski. Večina jih je bila iz Pakistana. Povedali so, da so iz Libije izpluli v soboto zvečer na lesenem čolnu in da so bili namenjeni na italijanski otok Lampedusa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.