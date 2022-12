Medicinske sestre v Združenem kraljestvu stavkajo za višje plače

London, 15. decembra - Na tisoče medicinskih sester v Združenem kraljestvu danes stavka za višje plače in boljše delovne pogoje. Gre za največjo tovrstno stavko v britanskem zdravstvenem sistemu doslej, uvršča pa se se v širši val stavk in protestov nezadovoljnih uslužbencev v državi, ki se spopada z visoko inflacijo in vse višjimi življenjskimi stroški.