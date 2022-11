Evropo zaradi visokih življenjskih stroškov preplavile stavke

Atene/Bruselj, 9. novembra - Evropski delavci, ki se spopadajo z vse višjimi življenjskimi stroški, so danes stavkali v Belgiji in Grčiji. V prihodnjih dneh naj bi stavke ohromile tudi dele Velike Britanije, Francije in Španije. Stavke povzročajo velike težave vladam, ki za ukrepe pomoči že tako namenjajo milijarde evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.