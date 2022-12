Brexit za sedem milijard evrov povečal izdatke Britancev za hrano

London, 3. decembra - Zaradi izstopa Velike Britanije iz EU so potrošniki za hrano v dveh letih do konca leta 2021 skupaj odšteli skoraj šest milijard funtov (6,9 milijarde evrov) več, ugotavlja raziskava univerze London School of Economics. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so bili med najbolj prizadetimi revnejši prebivalci.