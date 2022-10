Odvetniki v Angliji in Walesu končujejo stavko

London, 10. oktobra - Višji odvetniki za kazensko pravo v Angliji in Walesu so izglasovali konec stavke, potem ko so sprejeli vladno ponudbo glede plač, je danes sporočila tamkajšnja Odvetniška zbornica za kazensko pravo (CBA). Stavka se bo končala danes ob 19. uri po srednjeevropskem času, poročajo tuje tiskovne agencije.