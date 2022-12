Ulice Londona preplavilo na tisoče stavkajočih poštnih delavcev

London, 9. decembra - Pred sedežem britanskega parlamenta v središču Londona se je danes zbralo na tisoče stavkajočih delavcev Royal Maila iz vse države. Izražali so jezo in nezadovoljstvo nad predlaganimi spremembami vodstva glede množičnih odpuščanj ter na drugi strani vključevanjem samozaposlenih voznikov in agencijskih delavcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.