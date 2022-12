V Monoštru podelitev nagrad in priznanj natečaja Porabske litere

Monošter, 15. decembra - V Slovenskem domu v Monoštru bodo danes podelili nagrade in priznanja literarnega natečaja Porabske litere 2022. Prve nagrade v treh različnih kategorijah bodo prejeli Dušan Mukič za sonetni cikel Vse pride pa vse mine, Noemi Illeš za zgodbo Spominčice in Vanesa Šulič za kratko zgodbo Karče in čaralice.

Nagrado za mentorja je žirija podelila učiteljici Dvojezične osnovne šole Jožefa Košiča Gornji Senik Beati Bajzek Šafar.

V kategoriji Odrasli je žirija obravnavala tri prispela dela in prvo nagrado podelila Dušanu Mukiču za sonetni cikel Vse pride pa vse mine.

"V sonetnem ciklu Vse pride pa vse mine, ki obsega štiri sonete in povzemalni zaključni sonet, Dušan Mukič variira sonetno formo na verzno-ritmični ravni in hkrati umetelno učinkovito sledi oblikovni ideji sonetnega venca, tako da prvi verzi posamičnih sonetov tvorijo prvo kvartino zaključnega soneta. Vsebina njegove pesniške izpovedi, pisane v porabskem narečju, je skoncentrirana v misli, da je človekovo življenje minljivo, narava pa je v svojem cikličnem menjavanju večna. To misel avtor izrazi ob podobah porabskih kmečkih opravil v štirih letnih časih," je v obrazložitvi zapisala žirija.

Drugo nagrado v tej kategoriji prejme Ilus Doncsecz za kratko zgodbo Bila sta mlada pa sta nej brodila, ka se njino skupno življenje tak začne, ki tematizira travmatični dogodek iz polpretekle porabske zgodovine, ko so na začetku 50. let minulega stoletja številne porabske družine deportirali v delovno taborišče v pokrajini Hortobagy. V svoji jedrnati in v realističnem slogu zapisani pripovedi se avtorica osredotoča na mlad zakonski par, ki ga izženejo v delovno taborišče.

Tretje nagrado je žirija prisodila Akošu Dončecu za priredbe ljudskih pravljic Desetere pripovejsti, v katerih je avtor uporabil motive in teme ljudskih pravljic. Njegove "pripovejsti", kot jih je žanrsko označil, so prestavitve in priredbe ljudskih pravljic iz različnih geografskih in kulturnih okolij.

V kategoriji Srednješolci in študentje je žirija obravnavala pripoved Noemi Illeš Spominčice in ji soglasno prisodila prvo nagrado. Zgodba je zaokrožena in vsebinsko bogata pripoved o srečevanju sedanjosti in preteklosti v zavesti mlade pripovedovalke. Pet kratkih poglavij je hkrati tudi pet korakov do pomenljivega življenjskega sporočila, ki ga pozorna pripovedovalka razbira iz besed prednikov in posreduje bralcem. Poleg ilustracij bogatijo zgodbo še interference med madžarščino in porabščino.

V kategoriji Učenci osnovnih šol je Vanesa Šulič z zgodbo Karče in čaralice žirijo prepričala z zaokroženo kratko pripovedjo, za katero je avtorica našla navdih v porabskem etnografskem izročilu. Zgodbo odlikuje pristna porabščina.

Drugo nagrado v tej kategoriji je žirija namenila Vandi Krajcar za spis z naslovom Gesen, v katerem tematizira jesenski letni čas. Tretjo nagrado je žirija prisodila Dori Grebenar za spis Potovanje mojega pradetka, v kateri avtorica naniza motive iz preteklosti svoje družine in jih zaokrožila s spomini na pradeda.

Tudi v tej kategoriji so skupno prispela tri dela.

Natečaj sta izvedla Zveza Slovencev na Madžarskem in Slavistično društvo Prekmurja, Prlekije in Porabja ob podpori slovenskega generalnega konzulata v Monoštru in Urada vlada za Slovence v zamejstvu in po svetu.