Arčon Porabje opisal kot laboratorij dobrih praks ohranjanja narodne skupnosti

Monošter, 13. maja - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je v ponedeljek in danes v Porabju srečal s predstavniki slovenske narodne skupnosti na Madžarskem. Po pogovorih je dejal, da je Porabje neke vrste laboratorij, kako na več načinov ohranjati narodno skupnost.

"Porabje je en tak laboratorij poskusov, kako ohranjati narodno skupnost skozi različne načine - bodisi učenje slovenskega jezika, kulture, razvoj gospodarstva ali čezmejnega sodelovanja. In Porabje to dela zelo uspešno," je dejal.

"Vedno rad poudarim, da je skupnost v Porabju zelo povezana, enotna, majhna, a izredno učinkovita - lahko je zgled tudi za slovenske skupnosti v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem," je dodal Arčon.

Delovni obisk je začel v ponedeljek v Gornjem Seniku, kjer je v kulturnem domu prisluhnil vajam pevskega zbora Seniške senice, ki deluje pod okriljem Zveze Slovencev na Madžarskem. Srečal se je tudi z županom občine Gornji Senik Szabolcsem Andrejekom, ki mu je predstavil kulturno dejavnost v občini.

Minister je obiskal tudi Slovensko vzorčno kmetijo, kjer se je sestal z lokalnimi podjetniki ter župani porabskih občin. Slovenska vlada je v zadnjih letih preko pilotnih projektov podprla razvoj mikro in malih podjetij, kar je po besedah ministra ključno za ohranjanje prisotnosti mladih v regiji.

Eden od lokalnih podjetnikov, ki so dobili sredstva iz slovenskega razvojnega sklada, je porabski kmet Balint Labritz. Njegov cilj je, kot je povedal za STA, razvoj turistične kmetije, kjer bi obiskovalci lahko okušali in kupovali domače izdelke, razmišlja pa tudi o širjenju dejavnosti. "Upam, da drugo leto poleti že lahko začnem s turistično kmetijo, da turisti lahko pridejo, pri meni poskusijo moje izdelke in jih tudi kupijo," je dejal.

Danes je Arčon skupaj z otroki iz vrtcev Monošter in Sakalovci na Slovenski vzorčni kmetiji obeležil Mednarodni dan čebel. Ob tem je poudaril pomen izobraževanja najmlajših o okolju, kulturi in jeziku.

V Števanovcih pa se je udeležil dogodka Dan ptic in dreves v organizaciji Narodnega parka Őrség in Krajinskega parka Goričko. Dogodek je bil posvečen okoljskemu osveščanju in krepitvi čezmejnega sodelovanja med parkoma. Govorili so o možnostih vključevanja v skupne projekte in krepitvi vidne dvojezičnosti.

Minister se je srečal tudi predstavniki krovnih organizacij - Zveze Slovencev na Madžarskem in Državne slovenske samouprave ter zagovornico Slovencev v madžarskem parlamentu Eriko Köleš Kiss.