Priznanje za ohranjanje slovenske kulturne dediščine v Porabju Marijani Kovacs

"Rada sem med Slovenci, rada pojem in govorim slovensko, to so moje in naše korenine, ki jih spoštujem. Mislim, da se to spodobi," je ob prejemu priznanja dejala Kovacs, ki je ob tem izpostavila, da priznanje ni samo njeno, temveč pripada vsem, ki so z njo kjerkoli sodelovali.

Kovacs je bila ali je še dejavna v gledališkem ustvarjanju, folklorni dejavnosti, nadaljuje pevsko kulturo ter ohranja in spodbuja mlade k učenju tradicionalnih ljudskih obrti. Vključena je tudi v delo Društva porabskih slovenskih upokojencev, saj je bila eno leto predsednica, deset let pa podpredsednica.

"Naš čas se počasi izteka, mladini je treba predati štafeto. Upam, da bo naš jezik še dolgo živ," je še dodala Kovacs, ki kljub temu, da je upokojena, ostaja aktivna v kulturnih dejavnostih v Porabju.

Kovacs je za priznanje predlagala Zveza Slovencev na Madžarskem, ki podpira njeno delo, saj je, kot so dejali, v lokalni slovenski skupnosti aktivna že desetletja. Dodali so, da je tudi vsestransko dejavna, saj je še vedno vodja in pevka pri ljudski pevski skupini Rozmarin, dokler je delovala gledališka skupina Nindrik Indrik je bila njena aktivna članica, vodila pa je tudi folklorno skupino. Obenem že vrsto let vodi rokodelske in gastronomske delavnice, na katerih prenaša znanje o tradicionalnih obrteh, kot je recimo izdelovanje papirnatih rož.

Priznanje ji je skupščina Železne županije podelila v veliki dvorani Županijske hiše v Sombotelu ob praznovanju 177. obletnice revolucije in vojne za neodvisnost Madžarske.