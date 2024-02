Umrl dolgoletni vodja Zveze Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök

Hirnök, ki je organizacijo vodil od ustanovitve leta 1990 do leta 2019, je po navedbah zveze v veliki meri zaslužen za to, da so porabski Slovenci pred več kot tremi desetletji storili prvi in ključen korak k samostojnemu organiziranemu delovanju.

Zapisali so še, da je Hirnök zaslužen tudi za nadaljnji razvoj organizacije, ki si prizadeva za ohranjanje slovenstva v Porabju. Med drugim je zveza pod njegovim vodstvom ustanovila časnik Porabje.

"Zahvaljujoč njemu sta obe državi - tako Slovenija kot Madžarska - prepoznali pomen slovenske skupnosti v Porabju," je še zapisala zveza. Veliko je dosegel tudi v razvoju infrastrukture, ki omogoča porabskim Slovencem izvajanje njihovih dejavnosti.

Hirnök je tudi povezal porabske Slovence z rojaki v Prekmurju ter s Slovenci, ki živijo v preostalih sosednjih državah - Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Med drugim je eden od ustanoviteljev Slovenske manjšinske koordinacije Slomak.

Za svoje delo je leta 2006 prejel red za zasluge predsednika republike za ohranjanje slovenske manjšine in pomemben prispevek k razvoju slovenske kulture v Porabju. Leta 2019 je prejel priznanje in zahvalo urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu za dolgoletno vodenje Zveze Slovencev na Madžarskem in neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske kulturne ter narodne identitete med pripadniki slovenske manjšine na Madžarskem.