Arčon med obiskom pri Slovencih v Porabju predvsem o gospodarskih projektih

Gornji Senik, 5. junija - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je med današnjim delovnim obiskom pri Slovencih v Porabju na Madžarskem seznanil z gospodarskimi projekti, ki so jih izvedli oziroma so načrtovani v okviru finančnih spodbud za razvoj tega območja.