Poslanci SD: Ministrica Bobnar svoje delo opravlja strokovno in predano

Ljubljana, 6. decembra - Stališče poslanske skupine SD o ministrici za notranje zadeve Tatjani Bobnar se od sredine novembra, ko so ji po razpravi o interpelaciji skupaj z obema koalicijskima partnericama podali zaupnico za nadaljevanje dela, ni spremenilo. Ministrica svoje delo opravlja strokovno in predano, so sporočili iz poslanske skupine.