Golob od Lindava pričakuje pojasnila o morebitnih političnih pritiskih nanj

Ljubljana, 5. decembra - Predsednik vlade Robert Golob od v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava do srede pričakuje pojasnila, kdo in kdaj je v času mandata te vlade izvajal politični pritisk nanj ali na policijo, vključno z ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.