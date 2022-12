Klakočar Zupančičeva: Treba je ločevati med političnimi usmeritvami in političnim vmešavanjem v policijo

Ljubljana, 6. decembra - Podpredsednica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič ob zaostritvi odnosov med notranjo ministrico Tatjano Bobnar in premierjem Robertom Golobom poudarja, da je treba ločevati med političnimi usmeritvami in vmešavanjem v policijo. Prve so zakonska dolžnost vlade, ministri so jih dolžni udejanjati, politično vmešavanje pa je nedopustno, je dejala.