Izredni nadzor ravnanja policije pri varovanju protestov ugotovil sistemske nepravilnosti in nesorazmerno uporabo prisilnih sredstev

Ljubljana, 6. decembra - Izredni strokovni nadzor nad ravnanjem policije pri varovanju protestov v Ljubljani v letih 2020 in 2021, ki ga je odredila notranja ministrica Tatjana Bobnar, je pokazal številne nepravilnosti in pomanjkljivosti, tako sistemske kot neposredno izvedbene narave. Na ministrstvu so že pripravili zakonske spremembe, poročilo pa so poslali na tožilstvo.