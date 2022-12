Levica se v razčiščevanje med Golobom in Bobnarjevo ne bo vpletala

Ljubljana, 6. decembra - Koordinator Levice in podpredsednik vlade Luka Mesec ob zaostritvi odnosov med notranjo ministrico Tatjano Bobnar in premierjem Robertom Golobom pravi, da se v to ne bo vmešaval, želi pa, da se "ta stvar čim prej uredi". Spor sicer ne bo vplival na odnose med Levico in Svobodo, je dejal na današnji novinarski konferenci.