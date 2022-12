Ob dnevu človekovih pravic v ospredju dostojanstvo, svoboda in pravičnost za vse

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 7. decembra - Letošnji mednarodni dan človekovih pravic, ki ga obeležujemo 10. decembra, v ospredje postavlja dostojanstvo, svobodo in pravičnost za vse. Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob tem izpostavlja pomen človekoljubnosti in občutljivosti za dejanske težave ljudi tukaj in zdaj. Človekove pravice so namreč pod stalnim napadom, opozarjajo tudi ZN.