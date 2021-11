Mednarodni dan strpnosti v znamenju družbene odgovornosti in solidarnosti

Ljubljana, 16. novembra - Danes obeležujemo mednarodni dan strpnosti, ki opominja na spoštovanje, sprejemanje in hvaležnost do bogate raznolikosti kultur po svetu. V Izobraževalnem centru Eksena so ob letošnjem dnevu izpostavili pomen strpnosti pri soočanju in premagovanju epidemije covida-19 ter poudarili družbeno odgovornost. Ta dan sicer obeležujemo od leta 1995.