Svetina ob dnevu človekovih pravic opozoril na dolžnosti v okoliščinah epidemije

Ljubljana, 8. decembra - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob dnevu človekovih pravic, 10. decembru, poudaril, da je nesebična zaščita dostojanstva sočloveka naša dolžnost. Čas je, da delujemo razumsko in poskrbimo, da bodo pravice in svoboščine, ki smo jih zaradi epidemije primorani začasno omejevati, na enaki ali še višji ravni, kot so bile pred njo, je dejal.