Zagovornik načela enakosti s partnerji začenja projekt Soočimo se z diskriminacijo

Ljubljana, 5. decembra - Zagovornik načela enakosti je skupaj z akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, Skupnostjo občin Slovenije in Fundacijo Prizma pridobil evropska sredstva za osveščanje o diskriminaciji. V dveletnem projektu Soočimo se z diskriminacijo bodo pripravili raziskavo o zaznavi diskriminacije, različna gradiva, umetniška dela in izobraževanje.